Депутат БГК обвинил мэра Бишкека в превышении полномочий и пригрозил митингом

Мэр столицы Азиз Суракматов превысил полномочия, волевым решением приостановив строительство дома по программе долевого строительства в 5-м микрорайоне. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям заявил депутат Канатбек Музуралиев.
Он отметил, что это долевое строительство для людей, которые работают на муниципалитет.
Он попросил начальника УКС Уланбека Азыгалиева назвать фамилию того, кто взял ответственность и приостановил строительство.
Я завтра соберу пресс-конференцию и назову эту фамилию. Пусть сюда придут те люди, которые стоят в очереди, и будем культурно делать митинг.Канатбек Музуралиев
Уланбек Азыгалиев ответил, что конкретной фамилии нет. «Много жалоб от общественных организаций, жителей. Мы сейчас рассматриваем технические вопросы, в ближайшее время надо решить проблему», — заметил он.
Парламентарий предложил УКС совместно проработать все вопросы о строительстве дома.
«Люди много лет стоят в очереди. Это дворники, специалисты. Их надо тоже стимулировать. Именно поэтому грант и называется стимулирующим», — подчеркнул он.
Депутаты решили выехать на место строительства, чтобы еще раз на месте ознакомиться с ситуацией.
Напомним, что столичный муниципалитет решил построить для своих работников дом в 5-м микрорайоне. Местные жители выступили против. Они утверждают, что здание появится на территории детского сада.