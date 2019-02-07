Депутат БГК обвинил мэра Бишкека в превышении полномочий и пригрозил митингом

Мэр столицы Азиз Суракматов превысил полномочия, волевым решением приостановив строительство дома по программе долевого строительства в 5-м микрорайоне. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям заявил депутат Канатбек Музуралиев.

Он отметил, что это долевое строительство для людей, которые работают на муниципалитет.

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«После возмущения общественности градоначальник волевым решением приостановил строительство. На бюджетных слушаниях меня обвинили в том, что я лоббирую строительство дома. Однако, как нардеп, я могу лоббировать любой вопрос, если он в интересах мэрии. Если бы там строили частный дом, я не вмешивался бы. Но это дом для сотрудников муниципалитета, которые много лет стоят в очереди», — сказал Канатбек Музуралиев.

Он попросил начальника УКС Уланбека Азыгалиева назвать фамилию того, кто взял ответственность и приостановил строительство.

Я завтра соберу пресс-конференцию и назову эту фамилию. Пусть сюда придут те люди, которые стоят в очереди, и будем культурно делать митинг. Канатбек Музуралиев

Уланбек Азыгалиев ответил, что конкретной фамилии нет. «Много жалоб от общественных организаций, жителей. Мы сейчас рассматриваем технические вопросы, в ближайшее время надо решить проблему», — заметил он.

Парламентарий предложил УКС совместно проработать все вопросы о строительстве дома.

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Председатель комиссии Жумабек Салымбеков предложил, чтобы мэр города Азиз Суракматов встретился до проведения сессии БГК с очередниками.

«Люди много лет стоят в очереди. Это дворники, специалисты. Их надо тоже стимулировать. Именно поэтому грант и называется стимулирующим», — подчеркнул он.

Депутаты решили выехать на место строительства, чтобы еще раз на месте ознакомиться с ситуацией.

Напомним, что столичный муниципалитет решил построить для своих работников дом в 5-м микрорайоне. Местные жители выступили против. Они утверждают, что здание появится на территории детского сада.