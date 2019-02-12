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Власть

«Газпром» строит школу. Депутаты переживают за сроки, коммуникации не подвели

«Газпром» строит школу в Бишкеке, но коммуникации еще не подвели. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша сообщил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев.

Он напомнил, что депутаты накануне выезжали на объект.

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«Школа огромная, с бассейнами, спортивным комплексом, отвечающая всем современным требованиям. И сегодня у них проблемы по наружным сетям: электричество, водопровод, канализация, газификация. Муниципалитет должен был в 2018 году подвести их. Воду сами возят, дороги нет. «Газпром Кыргызстан» говорит, что к 31 мая закончит объект и готов передать в эксплуатацию. Но чтобы проверить бассейны, должны залить 600 тонн воды несколько раз, а куда сливать?» — сказал Канатбек Музуралиев.

Депутат попросил включить вопрос строительства школы в раздел «Разное» повестки дня очередной сессии БГК, чтобы заслушать подрядчика и муниципалитет. Коллеги поддержали.

Напомним, капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней предусмотрены два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.
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