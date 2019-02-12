«Газпром» строит школу. Депутаты переживают за сроки, коммуникации не подвели

«Газпром» строит школу в Бишкеке, но коммуникации еще не подвели. Об этом на сессии Бишкекского городского кенеша сообщил депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Канатбек Музуралиев.
Он напомнил, что депутаты накануне выезжали на объект.
Читайте по теме
Депутат попросил включить вопрос строительства школы в раздел «Разное» повестки дня очередной сессии БГК, чтобы заслушать подрядчика и муниципалитет. Коллеги поддержали.
Напомним, капсулу в фундамент школы заложил 29 августа 2017 года бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Школа рассчитана на 960 учеников. В ней предусмотрены два крытых бассейна, медиаклассы, спортплощадки.