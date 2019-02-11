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Власть

Кыргызстан готовится к визиту Владимира Путина и Си Цзиньпина

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял министра иностранных дел страны Чингиза Айдарбекова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

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Отмечается, что глава Кыргызстана и министр обсудили вопросы по предстоящим мероприятиям двустороннего и многостороннего форматов, а также актуальные планы и задачи, стоящие перед внешнеполитическим ведомством страны.

Чингиз Айдарбеков сделал доклад по подготовке министерства к государственному визиту президента РФ Владимира Путина в марте и официальному визиту председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, доложено о ходе подготовки к очередному заседанию ШОС в июне.

Президент Сооронбай Жээнбеков дал поручения в соответствии с утвержденным планом, в установленные сроки своевременно реализовать поставленные задачи.
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