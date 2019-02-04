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Власть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о целях визита в Бишкек

Фото аппарата президента КР

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы всегда рады встрече с нашими российскими друзьями. Ваш официальный визит проходит накануне значимого политического события — государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

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«Уверен, что визит Владимира Владимировича станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения между нашими странами», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз отношения перешли на новый, более качественный уровень сотрудничества.

«С удовлетворением отмечаю положительный рост торгового оборота между нашими странами», — сказал президент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что его приезд в Бишкек посвящен подготовке к государственному визиту Владимира Путина в Кыргызстан и заседанию межправительственной комиссии, которое состоится 1 марта 2019 года.

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«Мы ценим наши отношения союзничества и стратегического партнерства, двусторонние связи и сотрудничество в рамках ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, ООН и других организаций, где мы представлены вместе с вами и у нас налажены очень тесные связи. Мы сегодня с министром иностранных дел Кыргызстана подробно обсудим все внешнеполитические задачи, которые поставили перед нами главы государств и которые обеспечивают устойчивую, уверенную работу по всем направлениям», — подчеркнул Сергей Лавров.

На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая предстоящие заседания Совета глав государств ШОС и Совета коллективной безопасности ОДКБ в рамках председательства в них Кыргызстана.
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