Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о целях визита в Бишкек

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим в Бишкек с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Мы всегда рады встрече с нашими российскими друзьями. Ваш официальный визит проходит накануне значимого политического события — государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз отношения перешли на новый, более качественный уровень сотрудничества.
«С удовлетворением отмечаю положительный рост торгового оборота между нашими странами», — сказал президент.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что его приезд в Бишкек посвящен подготовке к государственному визиту Владимира Путина в Кыргызстан и заседанию межправительственной комиссии, которое состоится 1 марта 2019 года.
На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая предстоящие заседания Совета глав государств ШОС и Совета коллективной безопасности ОДКБ в рамках председательства в них Кыргызстана.