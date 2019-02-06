Министру здравоохранения Кыргызстана предложили уйти в отставку

Министру здравоохранения Кыргызстана Космосбеку Чолпонбаеву предложили уйти в отставку. Об этом на заседании парламента заявил депутат Рыскелды Момбеков.

«Ранее Дуйшенбек Зилалиев купил себе Lexus, и потом его сняли с должности. Та же ситуация сложилась и с бывшим министром транспорта Жамшитбеком Калиловым. На заседании Совбеза президент сказал, что он не имеет морального права занимать должность. Не будем ждать, когда президент снова поднимет вопрос. Космосбек Сариевич, может, вы сами уйдете в отставку?» — спросил он.

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Депутат добавил, что это вопрос чести и совести.

«После всех этих скандальных новостей вы не имеете права занимать эту должность», — заявил он.

Напомним, в рамках проекта «Финансирование на основе результатов» (ФОР) Минздрав приобрел два дорогих внедорожника — RAV-4 ($42 тысячи) и Toyota LC ($59 тысяч). Руководитель ведомства Космосбек Чолпонбаев отметил, что их купили для экспертов, чтобы они могли выезжать в регионы для оценки медицинских учреждений. Одну машину передали подразделению ФОМС по Таласской области, вторую — в оперативное управление управделами президента и правительства, но она на балансе Минздрава. Вопрос о целесообразности приобретения дорогих внедорожников подняли депутаты Жогорку Кенеша.