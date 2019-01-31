После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в гараж правительства

«После того как общественности стало известно о закупке за счет донорских средств дорогостоящих внедорожников, их срочно перевели в гараж правительства», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исмаилова.

По ее словам, министр здравоохранения сначала говорил, что решение о закупке дорогих автомобилей на $100 тысяч принял Всемирный банк еще до его прихода на должность. Позже глава Минздрава заявил, что закупку машин инициировал Фонд обязательного медицинского страхования.

Получается, министр не хотел покупать себе машину, а его уговорили. Но на самом деле именно Минздрав принимает политическое решение по проекту. Аида Исмаилова

«Каким образом министр, закупая дорогостоящие машины, собирался улучшать условия оказания медицинской помощи населению? В автопарке Минздрава четыре дорогостоящих джипа с большим объемом двигателя. Заправляют их за счет бюджета. Меня интересует, почему сегодня купленные внедорожники 2018 года вдруг передали в гараж аппарата правительства? Их теперь списали?» — заявила Аида Исмаилова.

Она также задалась вопросами, почему не была выяснена целесообразность покупки таких автомобилей и почему не выделили автомобили регионам.

«Надо проверить целевое и эффективное использование грантовых и донорских средств в Минздраве», — заключила депутат.