Глава МИД Кыргызстана знает, кто стоит за антикитайскими настроениями

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков рассказал на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, что властям страны известно, кто стоит за антикитайскими настроениями.

По словам Чингиза Айдарбекова, у этих провокаторов не получится расстроить двусторонние, многолетние и дружеские отношения с КНР.

Китай — партнер Кыргызстана на международной арене. Глава МИД КР отметил, что в подтверждение его слов об укреплении сотрудничества с Китаем ожидается официальный визит главы КНР Си Цзиньпина в страну. «Кыргызстан продолжит развивать сотрудничество с Китаем по всем направлениям», — заверил Чингиз Айдарбеков.

Сергей Лавров поддержал кыргызстанского коллегу и отметил, что есть силы, которые под маской дружбы заинтересованы в разрушении многолетних связей.

«Это не уникальный случай, когда кто-то, в основном, извне пытается дружить с Центральной Азией не ради дружбы, а ради того, чтобы подорвать отношения центральноазиатских стран с другими партнерами. Такое случается не только в отношении КНР, но и в отношении России. Мы уверены, что наши партнеры умеют отличить тех, кто искренне заинтересован в развитии сотрудничества, от тех, кто использует это исключительно для подрыва влияния традиционных союзников стран в Центральной Азии, включая Китай и Россию», — подчеркнул Сергей Лавров.

Сергей Лавров и Чингиз Айдарбеков подтвердили крепость сотрудничества Кыргызстана и России по всем направлениям, включая энергетическую сферу.