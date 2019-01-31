Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Кыргызстан 3-4 февраля

Глава российского МИД Сергей Лавров прибудет с официальным визитом в Бишкек. Информацию 24.kg подтвердили в МИД Кыргызстана.

По его данным, Сергей Лавров посетит Бишкек 3-4 февраля. В рамках визита министр иностранных дел России встретится с президентом Сооронбаем Жээнбековым и проведет переговоры с кыргызстанским коллегой Чингизом Айдарбековым.

По предварительным данным, стороны обсудят подготовку к предстоящему госвизиту президента России Владимира Путина, которого ожидают в Бишкеке в конце марта.