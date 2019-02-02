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Власть
Сюжет: Скандалы с двойным гражданством (41)

Депутат БГК судится с ЦИК. Не согласен с лишением мандата

Межрайонный суд Бишкека отменил решение Бишкекской ТИК и ЦИК о досрочном прекращении полномочий депутата Бишкекского городского кенеша Коргонбай уулу Жусупбека. Информацию подтвердили в ТИК.

Основанием для прекращения полномочий явилось наличие у депутата гражданства Российской Федерации. Факт подтвержден письмом из Министерства юстиции РФ. В нем говорится, что Коргонбай уулу Жусупбек получил гражданство в 2007 году.

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Депутат с решением не согласился и обратился с иском в межрайонный суд Бишкека.

Суд установил, что при вынесении решения ЦИК использовал копию нелегитимного письма Министерства юстиции России.

«То, что письмо не скреплено гербовой печатью и на нем не проставлен апостиль, подтверждает и ЦИК. Доводы, что заверение информации гербовой печатью Министерства юстиции России, представленной за подписью заместителя главы департамента, не требуется, несостоятельны», — говорится в постановлении суда.

В ТИК отметили, что намерены обжаловать решение суда.
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