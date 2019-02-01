Депутат Жогорку Кенеша предлагает запретить ввоз на Иссык-Куль пластика

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев предлагает запретить ввоз, реализацию и использование на Иссык-Куле полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары. Проект закона выставили на общественное обсуждение.

Автор законопроекта заметил, что ежегодный поток туристов на озеро Иссык-Куль составляет около 1,5 миллиона человек, а это запредельный показатель нагрузки на экосистему озера.

В справке-обосновании говорится, что мораторий следует ввести с 2020 года.

«Элементарный подсчет показывает, что даже если каждый привезет по пять пакетов и две бутылки, то из 7,5 миллиона пакетов и 3 миллионов бутылок значительная часть осядет на побережье, на дне озера, в зонах особо охраняемых природных территорий. Происходит это из-за правового нигилизма и отсутствия культуры определенной части населения и туристов. К тому же у нас нет завода по переработке бытовых отходов, не развита система раздельного сбора и утилизации мусора», — подчеркнул Экмат Байбакпаев.

Отметим, что в мире производят в 20 раз больше пластика, чем 60 лет назад. В 1950-х годах объем производства составлял около 5 миллионов тонн, с 2000-х — свыше 100 миллионов тонн ежегодно.