Не так поняли. В Жогорку Кенеше поясняют, что хотел депутат Мирлан Бакиров

Законопроект о высших должностных лицах, инициированный заместителем торага Жогорку Кенеша Мирланом Бакировым, неверно истолкован. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По ее данным, норма о государственном обеспечении высших должностных лиц уже существует в нынешнем законодательстве и не предусмотрена в рамках законопроекта, инициированного Мирланом Бакировым.

Суть законопроекта заключается в придании особого статуса бывшим высшим должностным лицам исключительно для предоставления свободного доступа в государственные учреждения Кыргызстана, утверждают в ЖК.

«Вынесенный Мирланом Бакировым проект закона временно отозван и будет более детально и развернуто доработан во избежание существующего неверного истолкования и вынесен позднее на общественное обсуждение. Уточняем, в законопроекте будет предусмотрена лишь одна основная норма, которая будет предоставлять бывшим высшим должностным лицам лишь общественный статус», — подчеркнули в Жогорку Кенеше.

Напомним, в законопроекте Мирлана Бакирова предлагалось за счет государства всем трем высшим представителям власти установить пожизненное гособеспечение в виде заработной платы, определенной в соответствии с законодательством, предоставить служебное жилье, транспорт спецназначения, спецохрану.