Не так поняли. В Жогорку Кенеше поясняют, что хотел депутат Мирлан Бакиров

Законопроект о высших должностных лицах, инициированный заместителем торага Жогорку Кенеша Мирланом Бакировым, неверно истолкован. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
По ее данным, норма о государственном обеспечении высших должностных лиц уже существует в нынешнем законодательстве и не предусмотрена в рамках законопроекта, инициированного Мирланом Бакировым.
Суть законопроекта заключается в придании особого статуса бывшим высшим должностным лицам исключительно для предоставления свободного доступа в государственные учреждения Кыргызстана, утверждают в ЖК.
Напомним, в законопроекте Мирлана Бакирова предлагалось за счет государства всем трем высшим представителям власти установить пожизненное гособеспечение в виде заработной платы, определенной в соответствии с законодательством, предоставить служебное жилье, транспорт спецназначения, спецохрану.