14:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Не так поняли. В Жогорку Кенеше поясняют, что хотел депутат Мирлан Бакиров

Законопроект о высших должностных лицах, инициированный заместителем торага Жогорку Кенеша Мирланом Бакировым, неверно истолкован. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По ее данным, норма о государственном обеспечении высших должностных лиц уже существует в нынешнем законодательстве и не предусмотрена в рамках законопроекта, инициированного Мирланом Бакировым.

Суть законопроекта заключается в придании особого статуса бывшим высшим должностным лицам исключительно для предоставления свободного доступа в государственные учреждения Кыргызстана, утверждают в ЖК.

«Вынесенный Мирланом Бакировым проект закона временно отозван и будет более детально и развернуто доработан во избежание существующего неверного истолкования и вынесен позднее на общественное обсуждение. Уточняем, в законопроекте будет предусмотрена лишь одна основная норма, которая будет предоставлять бывшим высшим должностным лицам лишь общественный статус», — подчеркнули в Жогорку Кенеше.

Напомним, в законопроекте Мирлана Бакирова предлагалось за счет государства всем трем высшим представителям власти установить пожизненное гособеспечение в виде заработной платы,  определенной в соответствии с законодательством, предоставить служебное жилье, транспорт спецназначения, спецохрану.
Ссылка:
просмотров: 7377
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат отозвал законопроект о пожизненном содержании премьеров и спикеров
Пожизненно содержать премьеров и спикеров. Вы согласны?
Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Выгнали за неопрятный вид. Вице-спикер парламента попросил прощения у чиновника
Правительство забраковало законопроект о передаче непригодных пастбищ в аренду
Не депутаты, а базаркомы, говорят в народе. Вице-спикер Жогорку Кенеша возмущен
В Жогорку Кенеше придумали заработок для айыл окмоту
Эхо модернизации ТЭЦ. Чиновники не могут освоить средства, потому что боятся
Парламентте мөңгүлөрдү көрүп келгенден кийин гана чечим кабыл алуу сунушталды
Депутаты опять хотят разрешить переименовывать села в честь известных земляков
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
С&nbsp;размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат