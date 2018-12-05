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Власть

Сооронбай Жээнбеков мечтает увидеть ЕАЭС без границ и с общей валютой

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков дал первое интервью зарубежным СМИ.

Телеканалу  Россия24  он высказал мнение о том, что получил Кыргызстан, войдя в ЕАЭС, и какое будущее ждет страну в рамках объединения.  

По словам Сооронбая Жээнбекова, до 2010 года Кыргызстан не мог определиться с системой государственного управления, что и стало причиной беспорядков в стране. Долгосрочная стратегия устойчивого развития была принята в Бишкеке только в 2018-м, и еще 5 лет будет длиться переходный период. За это время в стране будут активно бороться с коррупцией и усиленно поддерживать бизнес, ограничивать вмешательство властей в дела предпринимателей.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что до вступления в Евразийский экономический союз многие предрекали Кыргызстану полное поражение и экономический застой. Одной из причин могла быть невозможность конкуренции с казахстанской, российской и белорусской экономиками. Однако реальность оказалась другой, и вступление в ЕАЭС принесло положительные результаты. В частности, товарооборот с РФ вырос на 16 процентов, с Казахстаном – на 26 процентов, а с Беларусью – на 14 процентов.

В интервью президент Кыргызстана заявил, что мечтает увидеть ЕАЭС без границ и пограничников, с единым правовым пространством, общей валютой и устойчивым экономическим положением.
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