Уволены заместители глав Генштаба и Госкомитета по делам обороны Кыргызстана

Заместители глав Генерального штаба и Госкомитета по делам обороны освобождены от занимаемых должностей. Распоряжения подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

От занимаемой должности освободили первого заместителя начальника Генштаба Кубанычбека Орозматова и заместителя председателя Государственного комитета по делам обороны Нурбека Дуйшеналиева. Причины не сообщаются.

Нурбек Дуйшеналиев работал в должности заместителя сначала министра обороны, а потом и председателя Госкомитета по делам обороны с июля 2014 года.

Кубанычбек Орозматов проходил по делу о незаконном распределении квартир военнослужащим в микрорайоне «Джал». В 2014-м Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» и «Халатность» УК КР. Дело против Кубанычбека Орозматова прекратили из-за истечения срока давности.