Бывшего министра обороны Кыргызстана оштрафовали и лишили звания генерала

Экс-министра обороны Таалайбека Омуралиева лишили звания генерал-майора. Об этом ИА «24.kg» стало известно из собственных источников.

Уточняется, что решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Таалайбек Омуралиев проходил одним из фигурантов уголовного дела о незаконном распределении квартир для военнослужащих.

«Его и других подсудимых признали виновным в злоупотреблении должностным положением. Всего по делу проходило 10 человек. Все они являлись членами комиссии. Председательствующий на процессе судья Абдразак Боромбаев приговорил Омуралиева к выплате штрафа в 5 миллионов сомов и лишил его звания генерал-майора. В отношении остальных суд вынес вердикт о прекращении уголовного дела за истечением срока давности преступления», — сообщили ИА «24.kg».

Кроме того, известно, что военнослужащие намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

Среди подсудимых есть действующий заместитель начальника Генерального штаба Кубанычбек Орозматов.

В 2014 году Военная прокуратура провела проверку распределения служебных квартир в микрорайоне «Джал» военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил. По результатам надзорный орган возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» и «Халатность» УК КР.