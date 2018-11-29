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Власть

Ирина Карамушкина обиделась на апрельских героев, которые накинулись на нее

«Против СДПК сегодня выступают те, кому что-то недодали, что-то не досталось, кого выгнали из-за коррупции», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, сегодняшний раскол в СДПК выгоден только деструктивным силам, которые хотят свести  на нет все достижения Алмазбека Атамбаева. Но все забыли о роли личности в истории. И чем больше стараются оболгать лидера партии, тем больше народ понимает, каким путем будет управлять новая власть.

«Мне непонятно, почему коллеги перестали общаться с лидером, почему сейчас идут гонения на членов партии. Молодые пишут письма сопартийцам, приходят в дома пожилых членов партии, угрожают им. Сейчас проводят какие-то конференции, при этом нагло используют партийный логотип. Я была на одной из таких конференций. Там нет достойных представителей СДПК. Обидно, что апрельские герои накинулись на меня со словами, кто я такая, кто меня выбрал. Не забывайте, что есть вклад в развитие партии, в том числе и личные средства Алмазбека Атамбаева», — возмутилась Ирина Карамушкина.

Свое заявление депутат читала по бумаге, признавшись, что если будет говорить от себя, то выступление будет еще более эмоциональным. Ирина Карамушкина обратилась и к президенту страны с просьбой обратить внимание на происходящее.

«Я пыталась попасть к вам на прием через представителя президента в ЖК Курманбека Дыйканбаева, но вы не захотели со мной встретиться. Все, что происходит сейчас, идет под влиянием кого-то из власти. Кто не хочет больше идти с Атамбаевым, выходите, пожалуйста. Вас никто не держит. Но не пользуйтесь логотипом и брендом. А вас, Сооронбай Шарипович, прошу обратить внимание на проблему, на то, что сотрудники ГКНБ участвуют в конференциях «СДПК без Атамбаева», — заключила Ирина Карамушкина.
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