Депутат считает, что правительству должно быть стыдно просить печки у доноров

Депутат Дастан Бекешев считает, что правительству Кыргызстана должно быть стыдно просить средства на закупку печей. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Парламент в первом чтении рассматривает законопроект о ратификации соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту улучшения теплоснабжения. Одним из компонентов проекта предусмотрено выделение $5 миллионов на закупку 14 тысяч печей. Их планируется раздать малоимущим семьям в Нарынской и Ошской областях.

«Это самое неэффективное расходование средств. Нельзя было взять средства на один проект? Это же правительство наше просило печки для бесплатной раздачи? Мы же обращались с такой заявкой? Скажите МАР, чтобы потом не обвиняли нас в коррупции, потому что мы эти деньги просто проедим. Вы возьмете 14 тысяч печек и не будете даже знать, как раздать их, как определить бедного и богатого. У человека 40 лошадей есть, и вы ему печку даете. Ничего нет, тоже дадите. Депутаты обратятся, и по обращениям тоже дадите. Мы проедим эти средства. Есть только один плюс — печки будут произведены тут», — возмутился Дастан Бекешев.