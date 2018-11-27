МИД проверяет информацию о задержании кыргызов в лагерях перевоспитания Китая

Информацию о задержании этнических кыргызов в лагерях перевоспитания Китая проверяют. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков.

Он отметил, что данные о задержании кыргызов в Китае пока не подтверждаются.

«Мы сейчас проверяем и держим вопрос на контроле. К нему надо относиться очень аккуратно», — сказал Чингиз Айдарбеков.

Напомним, накануне родственники задержанных и кайрылманов из КНР обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой помочь освободить их родных из лагерей перевоспитания.

Члены парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности обсудили данный вопрос в закрытом режиме.