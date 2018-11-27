Кыргызстан вводит безвизовый режим еще в отношении десяти стран

В Жогорку Кенеше предлагают ввести безвизовый режим с десятью странами. Законопроект рассматривает комитет по международным делам, обороне и безопасности.

Как отмечается, безвизовый режим, введенный Кыргызстаном в 2012 году с 45 странами, оправдал себя.

«Кыргызстан своевременно ввел безвизовый режим. Число туристов существенно увеличилось. Пока, может быть, медленно, но туристические объекты развиваются. После Кыргызстана Казахстан также начал вводить безвизовый режим, сейчас Узбекистан обсуждает вопрос», — заявил депутат Дастан Бекешев.

Правительство предлагает отменить визовый режим с Румынией, Болгарией, Кипром, Аргентиной, Чили, Черногорией, Андоррой, Бразилией, Сан-Марино и Оманом.

По данным Департамента туризма, за пять лет в Кыргызстане число туристов из стран с безвизовым режимом увеличилось с 40 тысяч до 113 тысяч человек.