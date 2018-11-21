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Власть

Мэрия Бишкека хочет повысить стоимость аренды земельных участков

Муниципалитет разрабатывает новое положение об аренде земельных участков. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

Чиновник предлагает увеличить стоимость аренды земельных участков.  

«Мы предлагаем, чтобы арендная плата по неосвоенным участкам была в два раза выше. Сейчас много спекулянтов и посредников, занимающихся выделением земельных участков по конкурсу. В общем, за три года выделены 84 гектара земли. Это сделано непрозрачно, расследуются уголовные дела», — сказал он.

Азиз Суракматов обратился к депутатам с просьбой отменить положения по конкурсам и аренде земли и разработать новые.

«Земельные участки будут выдавать через интернет-аукционы, будет прозрачно. Как проводит Министерство финансов, чтобы все могли участвовать», — сказал он.

Мэр добавил, что 20 участков подготовлены к конкурсу. «Мы уже знаем имена победителей. Но как может быть конкурс, где известен победитель? Попросили конкурсы приостановить. Если утвердите новое положение, эти участки вынесем на интернет-портал и открыто проведем конкурс», — сказал он.
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