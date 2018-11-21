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Власть
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (87)

«Ата Мекен» ждет от президента политической оценки уголовного дела Текебаева

Партия «Ата Мекен» просит президента Сооронбая Жээнбекова дать политическую оценку уголовному делу Омурбека Текебаева. Об этом на пресс-конференции заявил лидер фракции социалистов Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, Омурбек Текебаев никогда не будет просить главу государства о помиловании.

«Мы не призываем вас к вмешательству в судебные дела. Но оно (дело) должно быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам, каковыми являются разоблачение и арест судом мошенника Леонида Маевского — единственного заявителя и единственного свидетеля по заведенному на Текебаева делу. Его заявление и показания по делу в совокупности с другими обстоятельствами должны быть заново оценены судом с критических позиций. Уголовно-процессуальное законодательство содержит все необходимые инструменты для пересмотра дела», — говорится в обращении партии главе КР.

Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Государственной Думы, бизнесмена Леонида Маевского по обвинению в вымогательстве. Его обвиняют в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Дело в отношении экс-депутата Госдумы возбудили 14 ноября, на следующий день его задержали и предъявили обвинение.
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