Амнистия политзаключенных. Законопроект готов и внесен в Жогорку Кенеш

В Жогорку Кенеш внесен законопроект об амнистии политзаключенных. Инициатором выступил депутат Исхак Масалиев.

Он отметил, отвечая на вопросы 24.kg, что документ предусматривает амнистию для тех, кто осужден за попытку насильственного захвата власти. Но он не предполагает, что на свободу будут выпущены те, кто приговорен к наказанию по обвинению в коррупции.

«А то получится, что мы должны будем амнистировать всех тех, кто проходит фигурантами по делам об аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека. То есть под амнистию попадают только те, кто осужден по политическим статьям. Те, кто приговорен за шпионаж, государственную измену, амнистированы быть не должны», — пояснил Исхак Масалиев.

Касаясь уголовного наказания политика Омурбека Текебаева, осужденного за коррупцию, то народный избранник заметил, что это случай особый.

«Президент должен проявить акт доброй воли и помиловать политика. Причем Омурбек Текебаев не должен обращаться в комиссию с просьбой о помиловании, глава государства может сам это сделать. Тем более учитывая арест Леонида Маевского. А вот уже добиваться снятия судимости Омурбек Текебаев должен через суд», — сказал Исхак Масалиев.

Ранее с аналогичным предложением о помиловании и амнистии в отношении политических заключенных выступили депутаты ЖК Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков. Последний считает, что нужно снять обвинения и с тех политиков, кто попал в тюрьму за коррупцию. Но это предложение поддержки не получило.

Накануне на встрече главы государства Сооронбая Жээнбекова с бывшими премьер-министрами и спикерами поднят вопрос об амнистии для осужденных политиков. Президент сказал, что согласен с этим и работа в этом направлении ведется.