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Власть

Депутат БГК и мэр Азиз Суракматов поспорили из-за программы Албека Ибраимова

Мэр Бишкека Азиз Суракматов попросил депутатов городского кенеша изменить формулировку вопроса «Об утверждении программы социально-экономического развития», заслушав приоритетные направления работы муниципалитета.

«Это значит, что мэр Суракматов готов работать с программой предшественника?» — поинтересовался депутат от фракции «Кыргызстан» Кубанычбек Конгантиев.

«У нас есть некоторые заявления, о которых заявим. Согласно Бюджетному кодексу, мы не можем сейчас изменить программу», — ответил Азиз Суракматов.

Депутат уточнил, есть ли у мэра коррективы.

«Программу Албека Ибраимова утверждал БГК. Вы говорите, что БГК утвердил плохую программу? Давайте не переходить на работу моего предшественника», — сказал градоначальник.

Кубанычбек Конгантиев отметил, что не говорил, о том, что программа плохая.

«Есть ли у вас претензии или изменения к этой программе?» — спросил он.

На что Азиз Суракматов ответил, что речь идет не об изменении программы, а об установке приоритетов, которые должны подкрепляться бюджетом.
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