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Власть

Где значки, ЦИК? Депутаты снова поднимают скандальный вопрос

Депутаты снова вспомнили о том, что их коллегам в местных кенешах так и не дали значки. Скандальный вопрос на заседании Жогорку Кенеша поднял парламентарий Кенжебек Бокоев.

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По его словам, депутатов местных кенешей выбрали два года назад, но значки Центризбирком им так и не дал.

«Если они не намерены выдать значки, пусть скажут открыто, что нормы закона они исполнять не будут. Если кто-то нарушил закон, то его, к примеру, лишают свободы. А как наказывать тех, кто не исполняет нормы закона? Мы уже и поправки внесли о том, что определяет ЦИК. Они видели в этом загвоздку. Но ситуация никак не изменилась», — возмутился нардеп.
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