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Власть

В цирке закрыли курсы для малоимущих детей. Теперь там кафе

В Кыргызском государственном цирке закрыли курсы для детей и открыли вместо этого кафе. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике заявила депутат Эльвира Сурабалдиева.

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По ее словам, к ней с официальным письмом обратились родители детей из малоимущих семей. Они рассказали, что при цирке открыли курсы циркового искусства. Но через некоторое время детей выгнали, а в этом помещении сейчас находится кафе.

«Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру с этим вопросом. Что это такое? Мы детей будем учить или открывать кафе, рестораны и ночные клубы? Совесть вообще есть хоть какая-то. А в Русском драмтеатре, Филармонии и других госзданиях сколько этих кафе и ресторанов открыто? Арендную плату в бюджет они платят минимальную. Может быть, еще какие-то доходы скрываете, которые идут мимо бюджета», — возмутилась Эльвира Сурабалдиева.
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