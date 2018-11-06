У Сооронбая Жээнбекова есть трактор. Представили декларацию о доходах президента

Государственная налоговая служба начала публикацию сводных данных о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию.

Доходы президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в 2017 году составили 890 тысяч 994,19 сома. У него в собственности есть дом площадью 160 квадратных метров, дача площадью 60 квадратов. Кроме того, он владеет 61,45 гектара земли и трактором МТЗ-80.

Близкие родственники президента заработали 3,7 миллиона сомов. У них есть квартира площадью 64 квадратных метра и автомобиль «Лексус 470». А также 20,6 гектара земли.

В декларации не указано, сколько в 2017 году потратила семья Жээнбековых.