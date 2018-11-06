18:04
USD 69.84
EUR 79.50
RUB 1.06
Власть

У Сооронбая Жээнбекова есть трактор. Представили декларацию о доходах президента

Фото аппарата президента КР. Сооронбай Жээнбеков отчитался о доходах, полученных во время работы премьер-министром и президентом

Государственная налоговая служба начала публикацию сводных данных о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию.

Доходы президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в 2017 году составили 890 тысяч 994,19 сома. У него в собственности есть дом площадью 160 квадратных метров, дача площадью 60 квадратов. Кроме того, он владеет 61,45 гектара земли и трактором МТЗ-80.

Близкие родственники президента заработали 3,7 миллиона сомов. У них есть квартира площадью 64 квадратных метра и автомобиль «Лексус 470». А также 20,6 гектара земли.

В декларации не указано, сколько в 2017 году потратила семья Жээнбековых.
Ссылка:
просмотров: 751
Версия для печати
Материалы по теме
В собственности спикера Жогорку Кенеша только квартира в 60 квадратов
Президент Сооронбай Жээнбеков бир жылда 890 миң сом иштеп тапкан
Сооронбай Жээнбеков в Ошской области открыл два завода
Президент Кыргызстана рассказал, чего ждут от милиции граждане
Президент Кыргызстана пообещал обеспечить целевое использование средств доноров
Доноры рассказали президенту Кыргызстана о своих условиях сотрудничества
Президент Кыргызстана просит доноров помочь в реализации стратегии развития
До 2023 года Кыргызстан завершит реформирование судебной системы
Судью Московского районного суда привлекут к уголовной ответственности
Сооронбай Жээнбеков в Стамбуле провел встречи с президентами Турции и Молдовы
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше потребовали отставки министра экономики Олега Панкратова В Жогорку Кенеше потребовали отставки министра экономики Олега Панкратова
&laquo;Предали не&nbsp;меня, а&nbsp;идеалы революции&raquo;. Иса Омуркулов об&nbsp;исключении из&nbsp;СДПК «Предали не меня, а идеалы революции». Иса Омуркулов об исключении из СДПК
Главе Минсельхоза посоветовали соблюдать субординацию и&nbsp;пригрозили увольнением Главе Минсельхоза посоветовали соблюдать субординацию и пригрозили увольнением
Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во&nbsp;вранье Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во вранье
Бизнес
КТО и&nbsp;ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию &laquo;НУР Телеком&raquo; КТО и ПОЧЕМУ хочет забрать лицензию «НУР Телеком»
Пользуйтесь MegaPay и&nbsp;выиграйте квартиру! Пользуйтесь MegaPay и выиграйте квартиру!
ООО &laquo;НУР Телеком&raquo; готово подать в&nbsp;суд ООО «НУР Телеком» готово подать в суд
Кыргызстанцы выбирают бизнес без вложений Кыргызстанцы выбирают бизнес без вложений