Реформа ГУОБДД. В Кыргызстане создадут патрульную милицию

В Кыргызстане создадут подразделение патрульной милиции в результате слияния подразделений ГУОБДД и патрульно-постовой службы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

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Сегодня глава государства Сооронбай Жээнбеков встретился с директором Центра политико-правовых исследований, руководителем экспертной рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, Тамерланом Ибраимовым.

Рабочая группа выработала стратегию реформы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность, и проект плана мероприятий по созданию патрульной милиции в Бишкеке.

«Патрульная милиция станет отвечать не только за безопасность на дорогах, а в целом за общественную безопасность на закрепленных территориях. Милиционеры будут постоянно в движении, чтобы патрулировать закрепленную за ними территорию и выявлять нарушения, проводить профилактику. Самое главное — патрульная милиция превращается в социально-сервисную службу, направленную на помощь гражданам», — отметил Тамерлан Ибраимов.

Реформа пройдет в три этапа: конкурсный отбор кадров, обучение по вопросам прав граждан, тактической и огневой подготовке, правил дорожного движения. Служба предусматривает антикоррупционные механизмы и методы поощрения.

Пилотный проект по созданию патрульной милиции в Бишкеке планируется реализовать в 2019–2020 годах. После реформа охватит всю страну.

Глава государства отметил, что конкурсный отбор сотрудников должны проводить прозрачно и с привлечением представителей гражданского сектора.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость повышения зарплаты, социального пакета и возможности карьерного роста для сотрудников патрульной милиции, чтобы снизить коррупцию и риски на службе.

В августе 2018 года по поручению президента страны создали экспертную рабочую группу, которая выработала предложения и мероприятия по снижению уровня дорожно-транспортных происшествий и усилению работы подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих дорожную безопасность.