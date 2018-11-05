В Кыргызстане предлагают зачислять в колледжи по итогам ОРТ

Зачислять выпускников школ в колледжи по итогам Общереспубликанского тестирования предлагает правительство Кыргызстана. Поправки в закон об образовании обсудили депутаты на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По словам заместителя министра образования Кудайберди Кожобекова, цель закона дать возможность выпускникам поступать в колледжи по результатам ОРТ.

Законодательством предусмотрено, что итоги тестирования учитывают только при поступлении в высшие учебные заведения. Если выпускник набрал недостаточно баллов, он не может воспользоваться сертификатом для поступления в среднетехническое учебное заведение.

В правительстве предлагают изменить эту норму.