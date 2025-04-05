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Техноблог

Дональд Трамп продлевает работу TikTok в США еще на 75 дней

Президент Соединенных Штатов сообщил о подписании указа, который продлевает работу TikTok в стране еще на 75 дней.

«Моя администрация очень усердно работает над сделкой по спасению TikTok, и мы добились огромного прогресса. Сделка требует дополнительной работы... Мы надеемся продолжить добросовестно работать с Китаем, который, как я понимаю, не очень доволен нашими взаимными пошлинами... Мы не хотим, чтобы TikTok «ушел в тень». Мы надеемся на сотрудничество с TikTok и КНР, чтобы заключить сделку», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

После вступления в должность главы государства он обязал китайскую ByteDance, владеющую соцсетью, до 5 апреля продать американскую часть бизнеса TikTok компании из США. Дональд Трамп пояснил, что для окончательного оформления всех юридических аспектов сделки требуется дополнительное время, что и стало причиной подписания указа о продлении работы соцсети на 75 дней.

Напомним, TikTok начал уведомлять пользователей в Штатах о блокировке сервиса с 19 января. Однако почти сразу стало известно, что избранный президент Дональд Трамп намерен предоставить этой социальной сети 90-дневную отсрочку от запрета в США.

28 декабря 2024 года Дональд Трамп обратился в Верховный суд с предложением отложить блокировку приложения, назначенную на 19 января. Он попросил дать будущей администрации возможность найти согласованное решение, учитывая озабоченность правительства и права пользователей, гарантированные Конституцией. В Соединенных Штатах более 170 миллионов граждан используют платформу в качестве бизнеса, развлекательного досуга, обучения и коммуникаций.

О блокировке TikTok впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) Джо Байденом 24 апреля. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/324995/
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