TikTok начал уведомлять пользователей в США о блокировке сервиса с 19 января. Однако стало известно, что избранный президент Дональд Трамп намерен предоставить этой социальной сети 90-дневную отсрочку от запрета в США. Об этом он сообщил телеканалу NBC New.

По его словам, он сделает соответствующее заявление после инаугурации.

«Скорее всего, я продлю на 90 дней... У вас есть продление на 90 дней, как вы, вероятно, знаете. Я буду делать это, пока мы что-нибудь не придумаем», — сказал Дональд Трамп журналистам.

17 января Верховный суд США подтвердил закон, запрещающий приложение в США, если владелец TikTok, китайская компания ByteDance не продаст платформу до 19 января. ByteDance отказалась искать покупателя.

В свою очередь представители TikTok заявили, что при отсутствии гарантий со стороны властей отключат сервис для пользователей из США 19 января, то есть сегодня.

28 декабря Дональд Трамп обратился в Верховный суд с предложением отложить блокировку приложения, назначенную на 19 января. Он попросил дать его будущей администрации возможность найти согласованное решение, учитывая озабоченность правительства и права пользователей, гарантированные Конституцией США. В Штатах более 170 миллионов граждан используют платформу в качестве бизнеса, развлекательного досуга, обучения и коммуникаций.

О блокировке приложения впервые стало известно после подписания Закона «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками» (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) президентом Джо Байденом 24 апреля. Президент и некоторые лидеры Конгресса утверждали, что бан приложения необходим из-за угрозы безопасности и связи ByteDance с китайским правительством.