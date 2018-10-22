Боец Дастан Шаршеев спустя четыре года возвращается в ММА

Кыргызстанец Дастан Шаршеев спустя четыре года возвращается в смешанные единоборства (ММА). Об этом он сообщил 24.kg.

Он не тренировался и не участвовал ни в каких в турнирах около девяти месяцев. В январе получил награду за мужество, затем занимался бизнесом и активным отдыхом. «Постоянно делать одно и то же надоедает. Надо переключаться на что-то другое, чтобы потом вернуться со свежими силами и хорошей спортивной злостью, — сказал Дастан Шаршеев. — Пока отдыхал от спорта, были предложения от некоторых организаций выступить на профессиональном турнире. Например, от TNA. Я отказался».

«Летом появилось огромное желание вновь побеждать. В августе возобновил тренировки. В сентябре стал чемпионом Центральной Азии по кикбоксингу. Начинался бой за титул тяжело — сказывался перерыв в соревнованиях — но к третьему раунду почувствовал себя уверенно и сделал нокдаун», — сообщил боец.

Фото Дастана Шаршеева. С поясом чемпиона Центральной Азии по кикбоксингу

По словам Дастана Шаршеева, 27 октября в Москве пройдет международный турнир Aikol FC 6 по ММА. В борьбе за чемпионский пояс он сразится с представителем Узбекистана. Это будет главный бой вечера. «Сам захотел там выступить. Сказал организаторам, что готов показать себя в их лиге. Мы заключили контракт на три боя, — отметил спортсмен. — С 2014-го в состязаниях по ММА не участвовал. Ранее провел два поединка: один выиграл досрочно (удушающим приемом), другой — решением судей».

«Усиленно готовлюсь к турниру. Провожу спарринги с Бусурманкулом Абдибаит уулу, Саматом Эмилбековым и другими бойцами в клубе «Гермес Профи». Делаю упор на работу в стойке. Но и про партер не забываю. Некоторые диванные эксперты считают, что в ММА мне делать нечего. Скажу так: если человек сильно захочет, может и на Луну полететь. Тем более это для меня не чужой вид спорта. Есть фундамент и потенциал, чтобы добиться успеха, — заявил Дастан Шаршеев. — Позднее в этом году планирую выступить на турнире под эгидой JFC. В дальнейшем хотел бы попробовать себя в организациях Fight Nights, M-1 Global и ACB».

Фото Дастана Шаршеева. Боец Дастан Шаршеев высоко оценивает свои перспективы в ММА

Дастан Шаршеев давно известен любителям отечественного спорта. Особую популярность он приобрел в 2017-м после скандального поражения на чемпионате мира по правилам TNA и последовавшего за ним реванша.