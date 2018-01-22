В Кыргызстане наградили лучших спортсменов года

В Кыргызстане наградили лучших спортсменов 2017 года. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По его данным, впервые в республике состоялась единая церемония награждения премии «За лучшие достижения в спорте и молодежной политике», посвященная памяти Мурата Саралинова. «В 2017-м отечественные спортсмены завоевали 657 медалей на международных соревнованиях», — отметили в ГАМФКиС.

Награждение проводилось по множеству номинаций. Выделим некоторые.

Лучшим спортсменом по олимпийскому виду признан Калы Сулайманов (греко-римская борьба), лучшей спортсменкой — Айсулуу Тыныбекова (женская борьба). Лучшим по неолимпийскому виду стал Раимкул уулу Бекназар (самбо), лучшим бойцом ММА — Бусурманкул Абдибаит уулу, самым перспективным спортсменом — Акжол Махмудов. Награду за мужество получил Дастан Шаршеев. В номинации «Прорыв года» отмечен Бакыт Калиев (армрестлинг).

Лучшей федерацией года признана Федерация дзюдо. Награду за развитие массового спорта получила Федерация волейбола, за пропаганду и развитие национального вида за рубежом — Федерация кок-бору.