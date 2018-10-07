Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC

Хабиб Нурмагомедов уверенно победил Конора Макгрегора на турнире UFC.

В Лас-Вегасе 6 октября (7-го по бишкекскому времени) прошли международные состязания UFC 229 по смешанным единоборствам. В программе было 12 боев. Главным из них был поединок за пояс чемпиона UFC в легком весе между его действующим обладателем Хабибом Нурмагомедовым (Россия) и бывшим чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (Ирландия). Интерес к их противостоянию подогревался беспрецедентным количеством рекламы и всевозможных скандалов. В результате многие эксперты и болельщики назвали его боем года и даже века.

С первых секунд Хабиб Нурмагомедов завладел солидным преимуществом и в четвертом раунде одержал досрочную победу. После этого в октагоне и близ него с участием бойцов произошла потасовка.

У Хабиба Нурмагомедова множество болельщиков в Кыргызстане. В январе он убедился в этом, приехав в Бишкек.

UFC — ведущая организация, проводящая профессиональные турниры по смешанным единоборствам.