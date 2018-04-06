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Спорт

Конор МакГрегор напал на автобус с Хабибом Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор с приятелями из команды MacLife напал на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и его команда.

Нападение связано с тем, что Хабиб Нурмагомедов говорил с Артемом Лобовым, другом и спарринг-партнером Конора, по поводу нелицеприятных слов, сказанных им в Интернете.

После этого Конор прибыл в Нью-Йорк. После конференции UFC 223 ирландец напал на автобус Хабиба.

Президент UFC Дана Уайт в ярости. По его словам, поступок Конора отвратителен, и это является самым омерзительным в истории компании.


От нападения пострадал боец Майкл Кьеза, который не имел никакого отношения к конфликту. Он получил порезы во время нападения. Конор, Артем Лобов и их соратники разбили окно автобуса, осколком задело Майкла.

В итоге Конору МакГрегору выдан ордер на арест.
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