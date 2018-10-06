Бои без правил. Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались во время взвешивания

Ирландец Конор Макгрегор попытался завязать потасовку во время дуэли взглядов с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, ударив противника по рукам. Об этом сообщило российское интернет-издание Life.

Инцидент случился на торжественной церемонии взвешивания в Лас-Вегасе.

Оба бойца уложились в лимит легкой весовой категории. Вес Нурмагомедова составил 155 фунтов (70,3 килограмма), а Макгрегора — 145 фунтов (70,08 килограмма).

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором — один из самых ожидаемых. Он состоится в ночь с 6 на 7 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе.

Ранее ирландец назвал россиянина придурком. В свою очередь Хабиб Нурмагомедов заявил, что не пожмет сопернику руку, — вне зависимости от результатов поединка.