Бои без правил. Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались во время взвешивания

Ирландец Конор Макгрегор попытался завязать потасовку во время дуэли взглядов с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, ударив противника по рукам. Об этом сообщило российское интернет-издание Life.
Инцидент случился на торжественной церемонии взвешивания в Лас-Вегасе.
Оба бойца уложились в лимит легкой весовой категории. Вес Нурмагомедова составил
Ранее ирландец назвал россиянина придурком. В свою очередь Хабиб Нурмагомедов заявил, что не пожмет сопернику руку, — вне зависимости от результатов поединка.