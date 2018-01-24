Хабиб Нурмагомедов удивился числу своих болельщиков в Кыргызстане

Звезда UFC, боец ММА Хабиб Нурмагомедов (Россия) удивился числу своих болельщиков в Кыргызстане.

Накануне спортсмен прибыл в Бишкек, а сегодня встретился с любителями спорта.

«Большое спасибо, что пришли. Мне очень приятно. Не ожидал, что столько людей будет. Бишкек — единственная из столиц в Средней Азии, где я не был. Перед моим последним боем обещал, что прилечу. Сейчас у меня началась подготовка к титульному бою, но мы с отцом нашли время и прилетели. С того момента без остановки фотографируюсь, — сказал Хабиб Нурмагомедов. — Для меня большое количество болельщиков — поддержка и ответственность. У меня нет права на ошибку!»

Знаю, что у вас на Иссык-Куле вся олимпийская сборная СССР проходила сборы. Там все условия есть. В будущем почему бы и мне не приехать и не позаниматься две-три недели в горах? Хабиб Нурмагомедов

Отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов отметил, что эта поездка у них отняла 16 часов тренировочных занятий. «Но, мне кажется, общение с вами нам даст больше, чтобы мы старались еще лучше», — сказал он.

Отметим, встречу Нурмагомедова с болельщиками организовали не в стенах спортивного объекта, а в одном из торговых центров. У входа едва не случилась давка.