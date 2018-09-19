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Спорт

Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на чемпионате мира

Кыргызстанец Акжол Махмудов 18 сентября завоевал бронзу на чемпионате мира среди молодежи по греко-римской борьбе, проходящем в Словакии. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

Этот спортсмен уже немало выиграл среди взрослых, хотя по возрасту еще может выступать среди молодежи. Тут он боролся в весе 77 кг. На старте разгромил Шаяна Хусейна Афифи (Иран) и Артема Валасковича (Беларусь), а затем не справился с будущим чемпионом Исламом Опиевым (Россия). В утешительной сетке Акжол победил Илана Илана (Китай) и взял реванш за прошлогоднее поражение в финале ЧМ у Камала Амира Беи (США).

Ранее Эрбол Бакиров стал чемпионом мира в весе 63 кг.

Сегодня борцы греко-римского стиля оспорят еще пять комплектов медалей.
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