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Спорт

Кыргызстанец Эрбол Бакиров — чемпион мира по борьбе

Фото UWW. Кыргызстанец Эрбол Бакиров - чемпион мира среди молодежи по греко-римской борьбе

Кыргызстанец Эрбол Бакиров стал чемпионом мира среди молодежи по греко-римской борьбе. Об этом сообщает Объединенный мир борьбы.

ЧМ стартовал 17 сентября в городе Трнаве (Словакия). В первый день состоялись предварительные состязания в пяти весовых категориях. Сегодня проходят решающие схватки.

В весе 55 кг отечественный спортсмен Нуртазин Керимберди уулу на старте победил Али Хазоази (Саудовская Аравия), затем поборол Зулфигара Алиева (Азербайджан) и уступил Мохаммаду Насерпуру (Иран). В схватке за «бронзу» наш спортсмен проиграл Эмину Сефершаеву (Россия) и в итоговом протоколе стал пятым.

В весе 63 кг Эрбол Бакиров на пути к финалу одолел Джона Наттера (США), Храчу Погосяна (Армения), Хловела Ван Мейера (Германия) и Азамата Каирова (Россия). В решающей схватке кыргызстанец поборол Ахмеда Мохамеда (Египет) и стал обладателем «золота».
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