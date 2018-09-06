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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

ВИК-2018. Кыргызстанцам нет равных на турнире по турецкой интеллектуальной игре

Фото 24.kg. Турнир по мангале на III Всемирных играх кочевников

Кыргызстанцам не было равных на турнире по мангале в рамках III Всемирных игр кочевников.

На ВИК проходят состязания не только по единоборствам и конным дисциплинам, но и по интеллектуальным видам спорта. Первым завершился турнир по мангале. Это стратегическая игра турецкого народа. В нее играют вдвоем. На доске у спортсменов по шесть лунок и по одному хранилищу. В начале поединка 48 камней равномерно распределяют по лункам. Цель игроков — собрать в свое хранилище как можно больше камней.

Участники провели семь туров по швейцарской системе. Среди мужчин за победу боролись 40 спортсменов из 27 команд. Первое место занял Анарбек Джамакеев, второе — Кубан Сазаев (оба из КР), третье — Максат Шотаев (Казахстан). В командном зачете призовую тройку составили сборные КР, Казахстана и Узбекистана. Интересно, что сами турки остались за пределами пьедестала почета.

Среди женщин чемпионский титул оспаривали 17 спортсменок из 10 команд. Победила Азиза Жамансартова, на втором месте Адина Асейева (обе из КР), на третьем — Гулнара Базаралиева (Казахстан). В командном зачете лучшей стала сборная КР. Следом расположились Казахстан и США.

Позднее на ВИК определятся победители еще по двум интеллектуальным играм — тогуз-коргоолу и овари.
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