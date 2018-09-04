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Спорт
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (164)

На Всемирных играх кочевников провели чемпионат мира по борьбе

Фото ГАМФКиС. Кыргызстанец Эсенбек Кудайбердиев празднует победу на Всемирных играх кочевников

На III Всемирных играх кочевников провели чемпионат мира по борьбе на поясах алыш.

Соревнования прошли 3 сентября в Чолпон-Ате с участием 145 спортсменов из 35 стран. Кыргызстанцы выступили во всех 12 весовых категориях и завоевали две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Высшую ступень пьедестала заняли Эсенбек Кудайбердиев (в весе до 80 кг) и Бахтияр кызы Нурзат (до 65 кг). Серебряными призерами стали Шаршеналы уулу Мадаминбек (до 70 кг), Анара Рыскулова (до 55 кг) и Мээрим Момунова (до 60 кг). На третьем месте Нурмамат уулу Сапармурат (до 90 кг), Кадыр Келсинбеков (свыше 100 кг), Мамарасул кызы Алтынай (до 75 кг) и Нагира Сарбашова (свыше 75 кг).

Это не первый ЧМ по алышу в КР. На II ВИК турнир по этому единоборству также имел статус мирового первенства.
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