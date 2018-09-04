На Всемирных играх кочевников провели чемпионат мира по борьбе

На III Всемирных играх кочевников провели чемпионат мира по борьбе на поясах алыш.

Соревнования прошли 3 сентября в Чолпон-Ате с участием 145 спортсменов из 35 стран. Кыргызстанцы выступили во всех 12 весовых категориях и завоевали две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Высшую ступень пьедестала заняли Эсенбек Кудайбердиев (в весе до 80 кг) и Бахтияр кызы Нурзат (до 65 кг). Серебряными призерами стали Шаршеналы уулу Мадаминбек (до 70 кг), Анара Рыскулова (до 55 кг) и Мээрим Момунова (до 60 кг). На третьем месте Нурмамат уулу Сапармурат (до 90 кг), Кадыр Келсинбеков (свыше 100 кг), Мамарасул кызы Алтынай (до 75 кг) и Нагира Сарбашова (свыше 75 кг).

Это не первый ЧМ по алышу в КР. На II ВИК турнир по этому единоборству также имел статус мирового первенства.