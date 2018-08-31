Кыргызстанец Азат Усеналиев сегодня завоевал бронзовую медаль на турнире по боксу на 18-х летних Азиатских играх, проходящих в Индонезии. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Он выступал в весовой категории 52 килограмма и одержал три победы подряд со счетом 5:0. Повержены Венгхай Акхасит (Лаос), Суед Мухаммад Асиф (Пакистан) и Тае Бом О (Северная Корея). В полуфинале Азат Усеналиев не справился с действующим чемпионом Азии Жасурбеком Латиповым (Узбекистан) и завершил выступление на третьем месте.

Интервью с Азатом Усеналиевым можно помотреть здесь.