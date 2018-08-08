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Спорт

Ошский EREM проиграл в четвертьфинале чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM проиграл в четвертьфинале клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

ЧА продолжается в Индонезии. Сегодня в поединке за выход в 1/2 финала действующий чемпион КР встречался с командой «Мес Сунгун» (Иран). Итоговый счет — 8:3 в пользу иранцев. В составе отечественной команды отличились Уланбек Байгазы и Павел Таку; один мяч игроки «Мес Сунгуна» забили сами себе. На этом EREM завершает выступление на турнире.

Напомним, на групповой стадии EREM одержал две победы и один раз уступил. Второе место в группе позволило ему выйти в плей-офф.
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