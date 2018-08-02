Ошский EREM с победы стартовал на клубном чемпионате Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

Фото ФФ КР. Клуб EREM

Соревнования проходят в Индонезии. На предварительном этапе действующий чемпион КР EREM выступает в группе C.

Сегодня в первом туре он со счетом 4:1 одолел клуб «Ал Саиля» (Катар). Голы в составе отечественной команды забили Эмиль Канетов, Юлдашбай Салимбаев, Каземи Акбар и Максат Алимов.

Во втором туре EREM сыграет с клубом «Чонбури Блювейв» (Таиланд). Поединок пройдет 4 августа.