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Спорт

Ошский EREM с победы стартовал на клубном чемпионате Азии по футзалу

Ошский EREM с победы стартовал на клубном чемпионате Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

ФФ КР
Фото ФФ КР. Клуб EREM

Соревнования проходят в Индонезии. На предварительном этапе действующий чемпион КР EREM выступает в группе C. 

Сегодня в первом туре он со счетом 4:1 одолел клуб «Ал Саиля» (Катар). Голы в составе отечественной команды забили Эмиль Канетов, Юлдашбай Салимбаев, Каземи Акбар и Максат Алимов.

Во втором туре EREM сыграет с клубом «Чонбури Блювейв» (Таиланд). Поединок пройдет 4 августа.
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