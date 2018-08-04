Ошский EREM крупно проиграл во втором туре чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM крупно проиграл во втором туре клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

Турнир продолжается в городе Джокьякарте (Индонезия). Сегодня в очередном матче группового этапа в группе C сильнейший клуб КР EREM со счетом 1:5 уступил действующему чемпиону этого турнира, команде «Чонбури Блювейв» (Таиланд). Единственный мяч у EREM забил Адилет Култаев.

В первом туре EREM со счетом 4:1 победил команду «Ал Саиля» (Катар). В поединке заключительного, третьего тура, намеченном на 6 августа, отечественный коллектив сразится с «Вик Виперс» (Австралия).