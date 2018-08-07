Ошский EREM вышел в плей-офф чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM вышел в плей-офф клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

Турнир проходит в Индонезии. В заключительном третьем туре группового этапа в группе С действующий чемпион Кыргызстана со счетом 4:2 победил австралийский «Вик Виперс». Голы у EREM забили Дильшат Кадыров, Максат Алимов, Юлдашбай Салимбаев и Павел Таку.