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Спорт

Ошский EREM вышел в плей-офф чемпионата Азии по футзалу

Ошский EREM вышел в плей-офф клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщила Азиатская футбольная конфедерация.

Турнир проходит в Индонезии. В заключительном третьем туре группового этапа в группе С действующий чемпион Кыргызстана со счетом 4:2 победил австралийский «Вик Виперс». Голы у EREM забили Дильшат Кадыров, Максат Алимов, Юлдашбай Салимбаев и Павел Таку.

В первом туре EREM одолел «Ал Саилю» из Катара, во втором уступил таиландскому «Чонбури Блювейв». Набрав шесть очков, отечественный клуб стал вторым в группе C и вышел в 1/4 финала. 8 августа он сыграет с командой «Мес Сунгун» из Ирана.
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