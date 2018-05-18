Бусурманкул Абдибаит уулу: На турнире M-1 Challenge по ММА покажу красивый бой

Звезда смешанных единоборств (ММА), лучший боец Кыргызстана 2016 и 2017 годов Бусурманкул Абдибаит уулу рассказал ИА «24.kg» о подготовке к международному турниру M-1 Challenge 92.

Турнир пройдет 24 мая в Санкт-Петербурге. В программе 10 схваток с участием бойцов-профессионалов из 10 стран. Бусурманкул Абдибаит уулу выступит в весовой категории до 65,8 килограмма. Ему будет противостоять представитель Германии Саба Болаги.

Фото mixfight.ru. Афиша предстоящего боя Бусурманкула Абдибаит уулу

На сегодня за плечами Бусурманкула три боя под эгидой M-1 — одной из ведущих мировых организаций, проводящих состязания по ММА. Дебютный завершился вничью , а следующие два кыргызстанец уверенно

Бусурманкул Абдибаит уулу отметил, что после предыдущего поединка немного отдохнул, подлечился и уделил время семье. Затем начал готовиться к M-1 Challenge 92. «Первый этап сборов провел в Швеции в клубе Allstars, где занимаются многие зарубежные звезды. Второй — у своего тренера Кенжебека Чекирова. У меня были хорошие спарринг-партнеры, которые здорово помогли, — сказал он. — Подготовка прошла по плану, все нормально. Осталось только согнать вес».

«Матчмейкеры M-1 дают мне разноплановых соперников. Первый был мастером бразильского джиу-джитсу, второй — ударником. У Сабы Болаги хорошие навыки вольной борьбы. Мы его изучили. Это сильный боец, будет интересно с ним драться, — отметил Бусурманкул Абдибаит уулу. — Хочу показать красивый бой, победить и оправдать надежды своих болельщиков».

«Многие любители спорта считают, что я уже готов биться за пояс чемпиона M-1, и через Интернет просят у этой организации дать мне титульный бой. Тоже считаю, что готов. Очень хочу принести этот пояс Кыргызстану, — добавил он. — Думаю, если бой с Болаги выиграю, мне дадут биться за титул. Мои предыдущие победы показали, что я заслуживаю этого».