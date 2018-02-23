Бусурманкул Абдибаит уулу разгромил россиянина на турнире M-1 Challenge по ММА

Бусурманкул Абдибаит уулу уверенно победил россиянина на турнире M-1 Challenge 88 по смешанным единоборствам (ММА).

Фото из архива ИА "24.kg". Бусурманкул Абдибаит уулу в гостях у ИА "24.kg". 2017 год

Состязания прошли 22 февраля в городе Москве (Россия). В программе было 12 поединков. В весовой категории до 65,8 килограмма лучший боец КР 2016 и 2017 годов Бусурманкул Абдибаит уулу дрался с экс-чемпионом M-1 Global Максимом Дивничем (РФ). Они провели три раунда по пять минут. Наш спортсмен владел солидным преимуществом, нанес множество эффектных и эффективных ударов, здорово проявил себя в концовке. В итоге Бусурманкул победил единогласным решением судей. О том, как он готовился к этому бою, читайте здесь.

Кроме того, в рамках турнира прошел бой в весе до 70,3 кг между Ринатом Саякбаевым (КР) и Рубенилтоном Перейрой (Бразилия). Более опытный Перейра взял верх единогласным решением судей.