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Спорт

Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца на турнире M-1 Challenge

Кыргызстанец Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца Диего Давеллу на международных состязаниях по смешанным единоборствам.

В Назрани (Россия) 24 ноября состоялся престижный турнир M-1 Challenge 86: «Битва нартов». В программе было 12 боев с участием спортсменов из 11 стран.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Бусурманкул Абдибаит уулу

Бусурманкул Абдибаит уулу и Диего Давелла дрались в весовой категории до 65,8 килограмма. Предыдущий поединок между ними состоялся в сентябре на другом турнире под эгидой M-1 Challenge и завершился вничью. Это был бой-реванш.

Бразилец активнее начал, но вскоре кыргызстанец перехватил инициативу, нанес несколько мощных ударов и в начале пятой минуты первого раунда одержал досрочную победу.

По окончании боя наш спортсмен отметил, что «выиграл у Диего дважды», и заявил, что в любой момент готов биться за чемпионский пояс M-1 Challenge.
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