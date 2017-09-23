Бусурманкул Абдибаит уулу завершил вничью бой на турнире M-1 Challenge по ММА

Кыргызстанец Бусурманкул Абдибаит уулу провел бой на международном турнире M-1 Challenge 83/Tatfight 5 по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

Соревнования проходят сегодня в городе Казани (Россия). В программе 12 боев с участием спортсменов из восьми стран. Действующий чемпион мира по кулатуу эртаймаш Бусурманкул Абдибаит уулу бился в весовой категории до 65,8 килограмма. Ему противостоял бразилец Диего Давелла. По истечении двух раундов зафиксирована ничья.