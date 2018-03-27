Тренер Кенжебек Чекиров. Как вырастить спортивную звезду мирового уровня

Фото из личного архива. Кенжебек Чекиров

Кенжебек Чекиров — основатель грэпплинга и один из самых опытных тренеров по ММА в Кыргызстане. Недавно два его ученика, Тилек Жээнбеков и Мырзамидин Пазылов, стали чемпионами мира по версии WEF. Третий, Бусурманкул Абдибаит уулу ( лучший боец КР 2016-2017), блистает на турнирах M-1 Global. О радостях и тяготах тренерской работы, секретах подготовки звездных бойцов и важности высшего образования наставник рассказал

Наш герой родился в 1967-м в Нарыне. В детстве занимался боксом, самбо, дзюдо и карате. В 2011-2013 годах был главой отдела спорта при Министерстве молодежи. Ныне руководит Федерацией грэпплинга ADCC КР и клубом Fighter KG.

Путь самурая

— Кенжебек Оронович, вы из спортивной семьи?

— Нас у родителей шестеро. Братья и сестры — заслуженные учителя и врачи. Лишь я связал жизнь со спортом. Вначале родные удивлялись такому выбору. Потом поняли, что спорт тоже своего рода наука.

— Когда ощутили в себе тренерскую жилку?

Фото из архива К.Чекирова. Во время службы на Черноморском флоте

— Еще ребенком. В секциях часто спорил с взрослыми тренерами. Указывал на недочеты, советовал изменить методику занятий. Они сердились и выгоняли из зала.

Почти четыре года служил на Черноморском флоте. Это была хорошая школа жизни. Владение боевыми искусствами очень пригодилось.

Демобилизовавшись, поступил в Педагогический институт русского языка и литературы. Женился, родил двоих детей. В 1990-е было непросто. Чтобы прокормить семью, брался за любую работу. Кроме криминальной, конечно. Параллельно развивал самодисциплину и постигал кодекс самураев. Всегда любил читать. Большое влияние на меня оказали книги «Дзюдо» Дзигоро Кано и «Современный бокс» Евгения Огуренкова.

В 2000-м заочно получил тренерское образование и вскоре набрал первую группу учеников. Вел занятия по панкратиону и ММА — наиболее близким мне по духу единоборствам. Многие в то время называли ММА боями без правил. Рад, что ситуация меняется. В ММА грамотные правила. Это далеко не мордобой.

Фото из архива К.Чекирова. Чтение – лучшее учение

Отец-основатель

— Как пришла идея развивать грэпплинг?

— В тренерской практике использую опыт ведущих зарубежных школ единоборств. При этом всегда стараюсь привнести что-то свое. В 2000-х придумал много приемов, не зная, что они относятся к грэпплингу.

Однажды на ЧМ по панкратиону иностранные коллеги заметили: «Ваши ученики тренированы как грэпплеры». Удивился. Почитал о грэпплинге в Интернете и понял: это именно то, что мне нужно. Он сочетает элементы многих единоборств и является хорошей платформой для подготовки бойцов ММА. Стал готовить грэпплеров и задумался о создании федерации.









Грэпплинг не входит в олимпийскую программу, бюджетные средства на него не предусмотрены. Поэтому все вопросы привыкли решать своими силами. Лишь в последние два года спортивное ведомство, заметив плоды нашей работы, стало брать на себя расходы по организации чемпионата КР.

— Помню, в 2012-м приходил к вам на самый первый чемпионат...

— Он проводился по грэпплингу UWW — молодому и довольно гуманному направлению. С тех пор наши борцы вышли на ведущие позиции в Азии. На ЧА-2018, прошедшем в Бишкеке, они выиграли 10 золотых медалей. Федерацией, отвечающей за это направление, руководит один из моих соратников.

Грэпплинг ADCC жестче и престижнее. Конкуренция в нем огромная, и нам есть к чему стремиться. Что мне особенно нравится: в отличие от других единоборств, в ADCC есть абсолютная весовая категория. Легкие спортсмены борются с тяжелыми и укрепляют дух. Бусурманкул Абдибаит уулу, весящий 65 килограммов , в свое время стал чемпионом КР, поборов ребят на 35 килограммов тяжелее.

Пробиться на ЧМ по ADCC нелегко, но мы уже дважды это делали. Соперничали с легендами ММА и джиу-джитсу, чемпионами UFC и Bellator, представителями ведущих школ грэпплинга из всех континентов. Незабываемый и ценный опыт.

Хозяин положения

— Какие воспоминания от работы на госслужбе?

— Имел много реформаторских идей, касающихся воспитания молодежи, но не пришелся ко двору. Столкнулся с волокитой и бюрократией. Однако, в целом, опыт был хороший. Познакомился с интересными людьми.

— Хотели бы попробовать еще?

— Категорически нет. Там есть рамки, выше которых не прыгнешь. Лучше продолжу трудиться в своей стихии.

Часть идей, которые не дали реализовать на госслужбе, воплощаю в федерации. Не имею миллионного бюджета, не зарабатываю, а отдаю. И не представляете, какое удовольствие получаю! Кенжебек Чекиров

Наш клуб Fighter KG (бывший «Локомотив») из скромного зала вырос в структуру с филиалами по всей стране. На его флаге семь звезд, означающих единство всех областей КР. Многие хотят продвигать ММА под этим знаменем. Позволяю это лишь тем, кого сам тренировал. Уверен, что негативными вещами заниматься не будут.









— Как выдерживаете такой ритм жизни?

— Несколько раз в неделю бегаю, делаю растяжку. Зимой обливаюсь водой на морозе. Здоров, полон сил и свежих идей. Хочу открыть в КР Академию грэпплинга и готовить кудесников боевых искусств.

Самый лучший бой

— В чем секрет успеха ваших воспитанников?

— Формула успеха почти во всех сферах жизни одинакова. Надо анализировать свою работу, делать прогнозы и тратить время с умом.

Смотрю, насколько развит ученик в анатомическом и морально-волевом плане и нахожу его суть. Готовлю по методике, подходящей именно ему.

Тренируя бойцов ММА, понял свой изъян: приучил их сразу переходить в партер и делать болевой прием. При этом работа руками у них хромала. Чтобы подтянулись, стал отправлять к тренеру по боксу Акжолу Ажибекову, наставникам по кикбоксингу Александру Воинову, Алтаю Омурбаеву и Маралбеку Давлеткулову. Это профессионалы своего дела. Их вклад в подготовку моих ребят неоценим.











— Находите общий язык со всеми учениками?

— Когда у человека не хватает аргументов своей правоты, он повышает голос. Затем переходит на нецензурную брань. И в конце поднимает руку. Я далек от всего этого. Следую золотому правилу великих умов: самый лучший бой — несостоявшийся.

Ученик должен верить наставнику. А тому нужно четко знать, чего он хочет от спортсмена. Говорю ребятам приходить на тренировки голодными до победы. Тех, кто ленится, игнорирую. Но никогда не кричу. Если виноват, извиняюсь.

Наши с ребятами отношения спортзалом не ограничены. Мы большая семья. Живем жизнью друг друга, помогаем в трудную минуту. Некоторые ученики моих воспитанников уже сами тренеры. Я называю их внуками. Кенжебек Чекиров

Жажда спорта

— У вас занимаются дети богачей или трудные подростки?

— Самые широкие слои населения. Много талантов среди выходцев из сел. Бывает, у мальчишки нет денег на проезд, не говоря уже о плате за посещение зала. Таких стараюсь поддерживать.

— Есть любимчики?

— Все, кто добросовестно тренируются. К примеру, один ученик болен полиомиелитом и с трудом передвигается. Второй — глухонемой. У третьего нет кистей рук (это не помешало ему стать призером ЧА по грэпплингу). Знаете, какие они трудолюбивые и дисциплинированные?! Дорожат тем, что попали в спортивную семью, и исправно занимаются.

Некоторым от природы не хватает гибкости и пластичности, и ничего с этим не сделаешь. Знают, что не войдут даже в призеры чемпионата КР, но все равно пашут на тренировках. Кенжебек Чекиров

Без права на ошибку

— Сколько всего спортсменов прошло через ваши руки?

— Не горжусь количеством. Больше интересует качество. Не обязательно, чтобы ученики становились чемпионами. Важно, чтобы нашли свое место в жизни.

Мои бойцы должны быть интеллигентными, воспитанными и культурными. Одно из жестких условий — чтобы получали высшее образование. В спорте оно необходимо не меньше, чем в любой другой деятельности. Образованный человек не применит силу не по назначению и справится со звездной болезнью.

Собираясь на турнир в незнакомую страну, изучаем ее традиции. Мы представляем Кыргызстан и не имеем права кого-то обидеть. То, как общаемся с людьми, ведем себя в гостинице и на званом ужине, говорит о нашей культуре. Хочу, чтобы нас воспринимали как равноценных партнеров.

— Какие отношения с учениками, завершившими карьеру?

— Прекрасные. Со многими на связи. Они работают в разных отраслях, включая силовые структуры, и с гордостью вспоминают наш клуб.

Все только начинается?

— Что вас радует в жизни, кроме спорта?

— Общение с внуком. Ему 2,5 года. Чувствует мою безмерную любовь и дарит энергию. Познавая мир, радуется всему новому. Пробуждает во мне хорошие качества, о которых я, погруженный в заботы, забыл.

— Невзгоды бывают?

— Мой командир на флоте говорил: «В жизни есть одна проблема — смерть. С ней не договоришься. Остальное решаемо».

Я оптимист. Занимаюсь любимым делом и вижу плоды своей работы. И ученикам говорю: «Мечтайте! Никто вам это не запретит. Ставьте себе высокие цели и не бойтесь рисковать».