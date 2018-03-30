Парни с характером: в Бишкеке проходит чемпионат Кыргызстана по волейболу

Фото ИА «24.kg». Чемпионат КР по волейболу

Ровно год назад мужская сборная Кыргызстана по волейболу добилась исторического успеха, став чемпионом Азии. Скоро ей защищать титул. В рамках подготовки к ЧА-2018 во Дворце спорта проходит второй тур чемпионата КР. Корреспондент ИА «24.kg» оценил кондиции спортсменов.

Юбилейный, десятый чемпионат страны состоит из трех туров (первый провели в январе). Команды разделены на национальную и две высшие лиги.

Турнир в высшей лиге уже завершился. Как и в дебютном туре, первое место заняла «Аксы», выигравшая три матча. На втором — «Бапа Барскоон», на третьем — «Ош». В таком же порядке команды идут в турнирной таблице по итогам двух туров.

Зрителей, несмотря на рабочие дни, немало. «XXI век, столица. А тут с потолка течет», — удивляются некоторые.

Клубы национальной лиги пока провели по два матча. На старте действующий чемпион EREM испытал серьезные трудности с середняком «Уларом». Уступал в счете (1:2), но проявил характер и на тай-брейке вырвал победу.

Серебряный призер чемпионата КР-2017 «Жаны-Муун» разобрался с бронзовым, «Салам-Аликом» — 3:1.

Упорным получился поединок «темных лошадок» чемпионата — «Дархана» и «Ош Бажы». Дело также дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказался «Дархан».





Во второй игровой день EREM добился важной победы над «Жаны-Мууном» (3:2) и сделал серьезную заявку на очередное чемпионство. «Улар» обыграл «Ош Бажы» (3:1), а «Салам-Алик» разгромил «Дархан» (3:0).

Хороший уровень многих волейболистов виден невооруженным глазом. Техничные, азартные, цепляются за каждый мяч. Это неспроста. Знают, что за ними наблюдает наставник национальной команды Андрей Анкудинов. Двери в сборную КР открыты, и каждого, кто заслужит, наверняка туда пригласят.

Интересно, что Андрей Анкудинов параллельно возглавляет «Салам-Алик». Но всех подряд оттуда в сборную не тащит.

«В первом туре у нас всего одна игра завершилась со счетом 3:0. Остальные получились очень напряженными. Команды практически равны по силам. Каждая достойна первого места, — сказал ИА «24.kg» Андрей Анкудинов. — Каждый чемпионат — это новые игроки. Не только в нашей команде, но и у соперников. Ежегодно в клубах появляются звездочки».

«Почти во всех командах национальной лиги есть игроки из расширенного состава сборной (в «Салам-Алике» таких четыре). Во втором туре они должны подтвердить свой уровень мастерства, — отметил тренер. — Думаю, к ЧА-2018 ребята подойдут в хорошей форме. Готовиться будем усиленно, с хорошим настроением».

Одна из жемчужин нашего волейбола Онолбек Каныбек уулу в состязаниях не участвует. У него контракт в Таиланде.

«Его не прочь увидеть в своем составе клубы нескольких азиатских стран. Парень одаренный, по-спортивному злой. Уже немало сделал для сборной и горит желанием выступить на ЧА-2018. Надеемся, игра за сборную не будет ущемлять его личные интересы», — сказал ИА «24.kg» генеральный секретарь Федерации волейбола КР Кылычбек Сарбагишев.

«ЧА пройдет в апреле в Бангладеш. Соперники вовсю готовятся к турниру. Игроки из Туркменистана, например, отправились на сборы в Беларусь, бангладешцы — в Иран, непальцы — в Нидерланды, — сообщил он. — Процентов 70 игроков сборной КР последние два месяца тренируются в Бишкеке. Со 2 апреля начнем заниматься всей командой. Сделаем акцент на тактической выучке».

«Хотим попробовать себя на летних Азиатских играх, которые пройдут в августе-сентябре в Индонезии. Учитывая темпы развития нашего волейбола, думаю, мы заслужили это право. Все упирается в финансы. Понятно, что спорт в КР финансируется по остаточному принципу. Но надеемся, нас поддержат. У нас подобралась отличная сборная. Тренер на пике карьеры. Состав боевой, наигранный, высокорослый», — отметил Кылычбек Сарбагишев.

Второй тур в разгаре. Участники сыграют еще по три поединка. У болельщиков есть возможность увидеть в деле ведущих волейболистов республики перед главным стартом года.